Reconoce Jamaica contribución de Brigada Médica de Cuba tras huracán

Los directivos de las instituciones sanitarias donde trabajan los cooperantes de la mayor de las Antillas, así como los equipos de trabajo jamaicanos, han expresado su agradecimiento por la labor conjunta y el apoyo continuo en tiempos de emergencia

La brigada médica cubana ha sido fundamental para la recuperación de Jamaica tras el paso del huracán.

Las autoridades sanitarias de Jamaica expresaron su profundo agradecimiento a la brigada médica cubana n ese país, cuyo trabajo ha sido decisivo para atender a la población afectada por el huracán Melissa, se divulgó este lunes.

El secretario permanente del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, Errol Greene; la directora nacional de Enfermería, Patricia Ingrid; y la directora de Relaciones Internacionales, Rowena Palmer, enviaron mensajes de gratitud a la jefatura de la brigada médica cubana en Jamaica, reconociendo el impacto positivo y la solidaridad internacional mostrada por los colaboradores cubanos.

En medio de intensas lluvias y vientos destructivos, los colaboradores cubanos han mantenido su compromiso con la salud del pueblo jamaicano, trabajando incansablemente antes, durante y después del desastre natural.

Los directivos de las instituciones sanitarias donde trabajan los cooperantes de la mayor de las Antillas, así como los equipos de trabajo jamaicanos, también han expresado su agradecimiento por la labor conjunta y el apoyo continuo en tiempos de emergencia.

La brigada médica cubana ha sido fundamental para la recuperación de Jamaica tras el paso del huracán y un total de 78 colaboradores cubanos en los servicios de urgencias hospitalarias han garantizado la atención continua, incluso en hospitales que no cerraron sus puertas, según el plan de enfrentamiento a desastres del país.

La dedicación de estos profesionales ha permitido que los servicios médicos no se interrumpieran, a pesar de la emergencia.

Asimismo, 89 colaboradores desplegados en las zonas más afectadas, donde los vientos y lluvias causaron los mayores daños, continuaron atendiendo a la población, incluso sin electricidad ni agua potable, destacándose por su resiliencia y solidaridad.

La doctora Katia Ochoa, jefa de la brigada, destacó la disciplina y organización ejemplares mostradas por sus integrantes, quienes se han asegurado de cumplir con las estrictas medidas de protección y seguridad durante toda la emergencia.

Ochoa recorrió las zonas más afectadas para supervisar el bienestar de los colaboradores, asegurarse de que la labor de la brigada siguiera con eficiencia e insistirles en las medidas higiénicas de profilaxis de epidemias que pudieran desatarse. Entre las zonas visitadas se incluyen Santa Elizabet, Mandeville, Falmouth, Montego Bay y Savanna la Mar, áreas que registraron algunas de las mayores destrucciones provocadas por el paso del reciente huracán.

El reconocimiento a la brigada médica cubana en Jamaica tiene aún más valor al considerar que en 2026 se cumplirán 50 años desde que comenzó la colaboración de la Mayor de las Antillas, con los 14 primeros cooperantes en zonas como Savanna la Mar.

Desde entonces, la presencia de Cuba sigue siendo una pieza clave en la mejora de la salud pública y en la solidaridad internacional que caracteriza a la cooperación médica cubana.