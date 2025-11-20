Reconsidera EEUU postura sobre Cumbre del G20

«De alguna manera, vemos esto como una señal positiva, muy positiva porque, como a menudo he dicho, la política de boicot nunca funciona», expresó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa

Ramaphosa indicó que las conversaciones con Washington están en curso. (Foto: PL)

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmó este jueves que Estados Unidos evalúa modificar su enfoque respecto a la participación en la Cumbre de Líderes del G20, al calificar la noticia de «muy positiva».

El mandatario anunció el contacto diplomático la noche de este jueves, tras una reunión trilateral con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ramaphosa indicó que las conversaciones con Washington están en curso para determinar las implicaciones y la viabilidad práctica de esta posible presencia.

La notificación estadounidense llegó a última hora, pocas horas antes del inicio de la Cumbre de Líderes, lo que obligó a una comunicación urgente. A pesar del ajustado tiempo, el jefe de Estado sudafricano se mostró optimista sobre el giro.

«De alguna manera, vemos esto como una señal positiva, muy positiva porque, como a menudo he dicho, la política de boicot nunca funciona. Siempre es mejor estar dentro de la tienda que fuera», expresó el presidente sudafricano.

Ramaphosa subrayó la importancia de que la principal economía mundial participe activamente en los foros de gobernanza global para reforzar la cooperación multilateral. «La tienda es el G20, todos los países están aquí y Estados Unidos, siendo la economía más grande del mundo, tiene que estar aquí», dijo.

El gobierno sudafricano, anfitrión de la cita, aún negocia con Washington la manifestación específica de este «cambio de enfoque».

Con anterioridad, Ramaphosa había asegurado que el proceso del G20 avanzaría de manera decisiva, con o sin la presencia de EEUU. Estas declaraciones se produjeron después que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bloquear la adopción de cualquier declaración conjunta bajo la presidencia sudafricana del G20.

Se espera que el presidente Ramaphosa continúe los encuentros de alto nivel con socios globales en vísperas del inicio de la Cumbre de Líderes del G20 este fin de semana.