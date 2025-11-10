Rumbo a Cuba segundo barco con ayuda humanitaria venezolana

La embarcación partió del puerto internacional de La Guaira y se suma a los envíos aéreos y marítimos de los últimos días que ascienden a más de ocho mil toneladas

La nave partió del puerto de La Guaira. (Foto:PL)

Un segundo barco con tres mil toneladas de ayuda humanitaria para Cuba zarpó este lunes desde Venezuela, para contribuir a resarcir los cuantiosos daños materiales provocados a finales de octubre por el huracán Melissa en el oriente de la isla.

La embarcación partió del puerto internacional de La Guaira, del estado homónimo (norte) y se suma a los envíos aéreos y marítimos de los últimos días que ascienden a más de ocho mil toneladas de medicamentos, materiales de la construcción, juguetes, enseres, entre otros.

Este lunes salió un avión desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar con 22 profesionales de los sectores eléctrico, transporte y obras públicas, quienes contribuirán a la recuperación del tendido eléctrico mediante diagnósticos y “seguir enviando ayuda en las próximas horas”, informó el vicecanciller Rander Peña.

El viceministro de la Cancillería para el Caribe, Raúl Li Causi, declaró a la prensa desde la terminal marítima, que el buque partió con tres mil toneladas de alimentos, colchones, materiales eléctricos, las cuales se suman “a toda la ayuda que hemos dado”.

Expresó que Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, se caracterizan “por ser de los primeros que llegan y no solo hacemos la primera ayuda, sino que nos mantenemos en todo el proceso de reconstrucción”.

Li Causi comentó que casi en simultáneo va estar llegando a Santiago de Cuba, en el oriente cubano, el buque del ALBA “Manuel Gual” que zarpó el pasado viernes con ayuda humanitaria, y este lunes llegaron a La Habana los técnicos eléctricos, y expertos en vialidad para apoyar las gestiones de recuperación.

Destacó que el presidente Nicolás Maduro coordina todas las acciones a través de los organismos del Estado.

El vicecanciller expresó que esta solidaridad ocurre en el momento en que hay no solo amenazas climáticas en el Caribe, sino también militar producto del despliegue de navíos, aviones, un submarino y miles de efectivos de Estados Unidos en la región.

Subrayó que solo la unidad regional nos puede llevar “a salir victoriosos siempre” y aseveró que el pueblo cubano “sabe que cuenta con Venezuela y sabemos nosotros que podemos contar con Cuba en los momentos difíciles y positivos, los cuales son muchos”, afirmó.

El embajador de Cuba en Caracas, Jorge Luis Mayo, reiteró el agradecimiento eterno del pueblo y Gobierno de su país por esta ayuda solidaria que consideró como “un gran símbolo y ejemplo de cómo debe ser las relaciones entre nuestros pueblos”.

Resaltó que esta asistencia se manifiesta de manera sistemática y constante de los hermanos venezolanos.

Además de constituir “un refuerzo de la solidaridad permanente que hemos percibido y recibido” de la República Bolivariana, en la que Maduro ha estado “pendiente minuto a minuto, inclusive, antes de la llegada del huracán”, acotó.