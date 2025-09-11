Sancti Spíritus conectado al Sistema Eléctrico Nacional

La provincia ha podido llegar con el servicio eléctrico a todos los municipios, excepto Fomento

En estos momentos la provincia se sirve del SEN, aunque con un déficit de 60 megawatts.

En las primeras horas de la mañana de este jueves Sancti Spíritus desmontó el sistema de islas y se enlazó a la parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que se encuentra sincronizada. Todos los municipios espirituanos han recibido el servicio, excepto Fomento, donde se trabaja para garantizar el fluido desde la provincia Villa Clara.

Según Reinaldo Montero Méndez, director del Despacho Provincial de Carga, en estos momentos la provincia se sirve del SEN, aunque con un déficit de 60 megawatts. Los dos parques solares del territorio deben sincronizar durante esta jornada para aportar 5 megawatts cada uno y desde el despacho continúa el monitoreo constante a la situación electroenérgetica.

El Sistema Eléctrico Nacional se encuentra sincronizado casi en su totalidad, tras 24 horas de una desconexión total en la mañana este miércoles 10 de septiembre provocada por una señal falsa de vapor sobrecalentado que desarmó el esquema automático de la caldera de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y, con ello, la salida del bloque térmico.