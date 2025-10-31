Sancti Spíritus: Fuerzas Forestales y de Azcuba apoyarán recuperación en Oriente

Un grupo de trabajadores de la Empresa Agroforestal se integró al contingente nacional para apoyar en Santiago de Cuba; en tanto, la Empresa Azucarera Melanio Hernández contribuye con el envío de una dotación de alzadoras y camiones

Las fuerzas forestales tendrán uno de los frentes de trabajo en los arboles caídos. (Foto: Facebook)

Sancti Spíritus suma nuevos brazos a las labores de recuperación en la región oriental, azotada fuertemente por el huracán Melissa. Un grupo de trabajadores de la Empresa Agroforestal del territorio que se integra a un contingente nacional de ese sector para apoyar en Santiago de Cuba, una de las provincias más dañadas por el reciente evento meteorológico.

Noel Carballo González, director de la entidad declaró a la prensa espirituana que en el apoyo participan cuatro motoserreros de los municipios de Yaguajay y Sancti Spíritus, con igual cantidad de ayudantes. El grupo —dijo— apoyará en labores de recuperación en la Empresa Gran Piedra-Baconao y en la ciudad de Santiago de Cuba.

Destacó que, como parte del contingente del Grupo Agroforestal, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, participan también fuerzas de Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos y Ciego de Ávila.

“Los primeros trabajos son desobstruir y dar acceso a los lugares, pero en sentido general van listos para participar en las labores que sean necesarias, también en la recuperación del café y de la madera que se pueda acopiar”, precisó Carballo González.

El contingente va para Oriente sin fecha de regreso, añadió. “Eso es hasta que se termine la Fase de Recuperación; sabemos que allí la estancia de los trabajadores es adversa, peros tendrán un mínimo de condiciones para asumir este apoyo tan necesario”, subrayó el directivo.

Las fuerzas Forestales de Sancti Spíritus acumulan experiencias en labores similares en varias regiones del país. “Los Forestales hemos trabajado en la recuperación de La Habana, Baracoa, y otros lugares, siempre apoyamos a cualquier provincia y donde sea necesario”, expresó Carballo González.

De mucha utilidad para contribuir a la recuperación de la zona oriental será también la inserción en esas labores de una dotación de equipos de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández.

Trascendió que el apoyo lo conforman siete trabajadores, entre operarios, choferes y un mecánico, con un equipamiento compuesto por dos alzadoras, igual cantidad de camiones y un equipo móvil.