Sancti Spíritus: Rúbricas por Venezuela (+fotos)

Desde este miércoles comenzó en la provincia y en toda Cuba un proceso de recogida de firmas en apoyo a la Revolución Bolivariana y a la paz de ese hermano país

La Universidad de Ciencias Médicas espirituana fue el escenario por donde comenzó en Sancti Spíritus el proceso de recogida de firmas en apoyo a Venezuela. (Fotos: Oscar Alfonso/Escambray)

La Universidad de Ciencias Médicas espirituana fue el escenario por donde comenzó en Sancti Spíritus el proceso de recogida de firmas en apoyo a la paz del pueblo venezolano y a sus dirigentes legítimos.

Con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, Deivy Pérez Martín, así como de otros dirigentes del gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y de la propia institución, cientos de jóvenes universitarios se dieron cita para apoyar la causa de ese hermano país que, en las últimas jornadas a sufrido amenazas directas contra su seguridad.

“Este no solo será un pronunciamiento de la dirección de nuestro país, sino de todo nuestro pueblo en respaldo a Venezuela y contra todas las agresiones que ustedes están enfrentando”, aseguró Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba durante una visita de trabajo al país suramericano, desde donde anunció la recolección de firmas.

El ejercicio, que tendrá lugar hasta el próximo día 30 del presente mes involucra a todos los sectores de la sociedad y se organiza desde centros laborales, estudiantiles y las comunidades.

Refiriéndose a la concentración de esta mañana en la Universidad de Ciencias Médicas, la primera secretaria del Partido en el esta central provincia, Deivy Pérez Martín, concluyó: “Esta movilización no ha sido solo un acto formal, sino una expresión genuina de solidaridad revolucionaria”.