Presidente de Cuba agradece visita de congresistas de Estados Unidos (+post)

Una delegación de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU visitó la isla entre el 9 y el 13 de julio y pudo comprobar en sus intercambios de primera mano el severo castigo colectivo al que el gobierno estadounidense somete al pueblo cubano

Díaz-Canel sostuvo un encuentro con los congresistas Mark Pocan, Maxine Dexter, Teresa Leger y Delia Ramírez. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy la reciente visita de congresistas estadounidenses y la posibilidad de que constataran por ellos mismos las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba destacó en su cuenta en X que en el encuentro con Mark Pocan, Maxine Dexter, Teresa Leger y Delia Ramírez se dialogó sobre el grave daño y el impacto humanitario en el pueblo cubano de esa política recrudecida a niveles extremos, el cerco energético y las sanciones secundarias.

Una delegación de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos visitó la isla entre el 9 y el 13 de julio y pudo comprobar en sus intercambios de primera mano el severo castigo colectivo al que el gobierno estadounidense somete al pueblo de la nación caribeña.

“Han sido testigos del impacto inhumano de la genocida política diseñada desde el sur de la Florida y puesta en marcha por el Secretario de Estado. Como ellos mismos reconocen #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí”, apuntó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de la red social X.

Intercambiamos sobre el grave daño y el impacto humanitario en el pueblo cubano que esta provocando el bloqueo recrudecido a niveles extremos, el cerco energético y las sanciones secundarias.



2/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 15, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores también divulgó un comunicado suscrito por los legisladores en el que exponen los perjuicios ocasionados por el recrudecimiento de la política de hostigamiento. Concluyeron que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos “está causando un sufrimiento indiscriminado a los cubanos más vulnerables, contribuyendo a apagones eléctricos en todo el país, acumulación de basura en las esquinas, a una grave escasez de alimentos, medicamentos y transporte público”.

Manifestaron que la administración de Donald Trump no ha presentado pruebas de que la isla represente una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, consideraron que cualquier pretexto utilizado para emprender una operación militar ilegal, no autorizada e impopular contra la isla agravaría una grave catástrofe humanitaria, expondría a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses a riesgos y perjudicaría precisamente a aquellas personas a las que dicen apoyar.

Instaron al presidente Trump y a otros congresistas a escuchar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y cubanos, así como al resto del mundo, y levantar “las crueles sanciones que pesan sobre el pueblo cubano e iniciar negociaciones serias e integrales con las autoridades de Cuba”.