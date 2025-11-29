Sancti Spíritus, sede del acto nacional por el Día del Trabajador de la Cultura

El otorgamiento obedece a que este territorio obtuvo la categoría de Vanguardia Nacional en el movimiento emulativo Cultura en Revolución, en el que Holguín y Mayabeque resultaron destacados

(Foto: Roberto Javier)

La provincia de Sancti Spíritus mereció la sede del acto nacional por el Día del Trabajador de la Cultura, que se celebra cada 14 de diciembre, en homenaje al nacimiento de Raúl Gómez García, asaltante al Cuartel Moncada, considerado el “Poeta de la Generación del Centenario”.

El otorgamiento obedece a que este territorio obtuvo la categoría de Vanguardia Nacional en el movimiento emulativo Cultura en Revolución, instituido con el objetivo de poner en práctica el reconocimiento oportuno como método que permite distinguir el esfuerzo y premiar los resultados, a partir de la eficiencia.

De acuerdo con la información publicada por el periódico Trabajadores, Holguín y Mayabeque alcanzaron la condición de provincias destacadas en la emulación que auspician el Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura (SNTC), el Ministerio de Cultura, el Instituto de Información y Comunicación Social y la dependencia interna del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Katia Rodríguez Ramos, secretaria general del SNTC en el país, exhortó a impulsar la emulación en los demás territorios, con vistas a fortalecer la misión de representantes de los trabajadores y precisó que para ello es vital aprovechar el cierre de este año 2025, con el objetivo de consolidar el quehacer sindical.

“Nos corresponde ponerles corazón a la Patria y a nuestra cultura con inteligencia, creatividad y consagración para afiliar, representar, movilizar, perfeccionar el funcionamiento orgánico, estar más unidos para vencer los retos y llegar con mejores resultados a las sesiones finales de la segunda conferencia nacional de nuestro sindicato”, enfatizó.