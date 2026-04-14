La Patria se defiende: Convocan en Sancti Spíritus a celebrar el Primero de Mayo

Además de los desfiles y concentraciones en las principales plazas de las cabeceras municipales espirituanas, se desarrollarán 39 actos en poblados y comunidades

Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, exhortó a celebrar tan significativa fecha para demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo. (Fotos: Facebook)

Con la convicción de que “la Patria se defiende”, lema que preside las celebraciones por el Día Internacional del Proletariado en Cuba, los espirituanos colmarán las principales plazas de la provincia el próximo Primero de Mayo, de acuerdo con la convocatoria lanzada este martes en el territorio.

Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, exhortó a celebrar tan significativa fecha para demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo, para volver a “romper el corojo”, como hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; y reafirmó la trascendencia de este simbólico acto, como muestra de la unidad del pueblo cubano, heredero de las proezas del movimiento sindical, en

un contexto signado por el recrudecimiento del bloqueo imperialista y de las amenazas contra la nación.

Especial repercusión tendrá el Primero de Mayo de este 2026, año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, resaltó Gowen Dickinson, quien puntualizó que, además de los desfiles y concentraciones en las principales plazas de las cabeceras municipales espirituanas, se desarrollarán 39 actos en poblados y comunidades, y la actividad central tendrá como escenario la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, de la villa del Yayabo.

La convocatoria a la celebración en predios espirituanos se lanzó en el contexto de la cuarta edición de ExpoANIR Soluciones Cuba, proceso que tiene lugar por estos días en entidades de diferentes consejos populares, con el objetivo de facilitar el acceso de todo el pueblo a los principales resultados de los innovadores de la provincia.

Según Ana Isa González Farfán, presidenta de la ANIR en Sancti Spíritus, las sesiones de ExpoANIR Soluciones Cuba concluirán el 29 de abril en la Empresa Eléctrica Provincial, escenario de ingentes esfuerzos por mantener la vitalidad del servicio.