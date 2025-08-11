Se registra una gran explosión en una fábrica de Estados Unidos

El incidente se originó dentro de una de las salas que funciona como regulador mecánico

Tras la explosión se produjo un incendio que los bomberos luchan por contener.

Una explosión se registró este lunes en la planta de la empresa siderúrgica estadounidense U.S. Steel. en la ciudad de Clairton, Pensilvania, informa CBS.

Tras la explosión, que tuvo lugar poco antes de las 11 de la mañana (hora local), se produjo un incendio que los bomberos luchan por contener. Según el reporte, varias personas resultaron heridas.

Fuentes indican que el incidente se originó dentro de una de las salas que funciona como regulador mecánico, asegurando que el carbón metalúrgico se prepare uniformemente en el horno.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló a través de sus redes sociales que su administración está en contacto con los funcionarios locales e instó a sus seguidores a unirse a él y a su esposa en oración ante lo sucedido.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Chris Hoffman, calificó los hechos como «un día triste para Clairton».