Mueren ocho niños en Estados Unidos tras tiroteo masivo por disputa familiar

Las víctimas tenían entre uno y 14 años, aproximadamente. Un total de 10 personas resultaron heridas, precisaron las autoridades

El incidente ocurrió en la ciudad del Shreveport, en el estado de Luisiana.

Al menos ocho menores de edad perdieron la vida tras un tiroteo registrado en la mañana de este domingo en la ciudad estadounidense de Shreveport, en el estado de Luisiana.

Según la Policía, citada por medios locales, las víctimas tenían entre uno y 14 años, aproximadamente. Un total de 10 personas resultaron heridas, precisaron las autoridades.

Si bien los investigadores continúan recabando información, se presume que el incidente está ligado a un altercado doméstico. Varias de las víctimas mortales eran parientes de la persona de la que se sospecha ejecutó los disparos y que, de acuerdo con el jefe de policía, Wayne Smith, fue abatido durante una persecución vehicular.

«Esta es una escena de gran magnitud, como ninguna otra que la mayoría de nosotros haya visto», agregó.

Cómo sucedieron los hechos

La policía informó que los tiroteos ocurrieron alrededor de las 05:00 hora local (09:00 GMT), cuando un solo hombre armado disparó contra 10 personas.

«Tenemos familias heridas, tenemos policías y forenses heridos», expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. «Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias.»

La policía no identificó al tirador ni a las víctimas, pero afirmó que algunos niños estaban relacionados con el fallecido.

«Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport», añadió el alcalde. Pidió rezar por las familias y la ciudad.

El tiroteo tuvo lugar en varios lugares de la ciudad, incluyendo dos viviendas en la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio, según la policía.

El cabo Chris Bordelon, dijo que los agentes acudieron a una casa poco antes de las 06:00 hora local y encontraron a los niños.

«Todos los fallecidos en este caso son menores de edad», añadió Bordelon.

Dijo que los agentes determinaron que la llamada era «de carácter doméstico» y añadió que uno de los heridos en la casa había huido a una vivienda aledaña.

Tras el tiroteo, el atacante robó un vehículo y emprendió la huida, según la policía.

Bordelon comentó que los agentes lo persiguieron hasta otro barrio y dispararon al presunto tirador, que murió.

«Desgarradora tragedia»

Las autoridades explicaron que no estarían revelando la identidad del sospechoso ni de las víctimas para asegurarse de que las familias estuvieran informadas.

El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo que su corazón estaba con toda la comunidad.

«No puedo ni empezar a imaginar cómo puede ocurrir un suceso así», manifestó Smith.

Añadió que la investigación se está llevando a cabo en coordinación con la Policía Estatal de Luisiana y con la ayuda de varias otras agencias.

«Vamos a trabajar con diligencia el tiempo que haga falta para obtener respuestas sobre lo que ha ocurrido», dijo.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó que él y su esposa están «destrozados por esta horrible situación, y rezamos por todos los afectados».

«Estamos profundamente agradecidos a los agentes de la ley y a los primeros socorristas que trabajan incansablemente en el lugar», añadió Landry.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que representa el distrito de Luisiana donde tuvo lugar el tiroteo, también comentó sobre la «desgarradora tragedia».

«Guardamos muy de cerca en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport durante este momento tan difícil», declaró, añadiendo que agradecía la rápida respuesta de la policía local.