Serie beisbolera cubana ajustan reglamento

La Comisión Nacional de Béisbol informó este domingo modificaciones al reglamento de la 64 Serie Nacional de Béisbol (SNB), motivadas por los partidos pendientes y la necesidad de concluir el torneo antes de compromisos internacionales.

Según la nota oficial, “se han aplicado cambios en el reglamento de la 64 SNB en cuanto a los juegos no celebrados, sellados y para la etapa de play off”, una decisión que responde a “la cantidad de partidos no efectuados” y al calendario internacional previsto desde el 23 de enero de 2026.

El comunicado precisa que la recuperación de los encuentros comenzará el próximo 19 de diciembre, “sin tener en cuenta el orden en que estos fueron suspendidos o sellados”, y solo se disputarán aquellos que definan clasificación o el acceso a los dos primeros lugares de la tabla, con vista a la clasificación directa para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

En cuanto a la postemporada, los play off iniciarían al tercer día de concluido el último juego de recuperación, siempre que exista tiempo suficiente para terminar los cuartos de final antes del 29 de diciembre; de no ser así, esta fase arrancaría el 4 de enero de 2026.

El ajuste también contempla cambios estructurales, pues las etapas de cuartos de final y semifinal se reducirán a subseries de cinco juegos a ganar tres, mientras que la final se mantendrá “como quedó inicialmente establecido en el reglamento”, con siete juegos a ganar cuatro.

La Comisión Nacional advirtió además que, si los play off se extienden más allá del 23 de enero y coinciden con eventos internacionales, “ningún jugador de los equipos involucrados sería convocado a esas competiciones en el extranjero”, priorizando así la conclusión del campeonato doméstico.