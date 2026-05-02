Israel lanzó unas 135 000 bombas durante la guerra en curso

Desde el inicio del conflicto Israel también atacó a Siria, Yemen, Irán y Qatar

Foto: AFP

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) lanzó unas 135 mil bombas contra diversos países de Oriente Medio desde el inicio del actual ciclo de violencia regional, en octubre de 2023, reportó hoy el diario The Jerusalem Post.

El rotativo citó datos del Ministerio de Defensa según los cuales, como parte de la guerra, la IAF lanzó 23 mil 860 ataques a petición directa de las fuerzas terrestres, con el objetivo de proporcionar apoyo inmediato durante las operaciones militares contra la Franja de Gaza y Líbano.

Desde el inicio del conflicto Israel también atacó a Siria, Yemen, Irán y Qatar.

La publicación destacó que entre los cambios adoptados está la reducción de las distancias de seguridad para los ataques aéreos cerca de sus fuerzas terrestres, de 500 metros a 250 metros.

Además, se creó una nueva unidad de la IAF dedicada específicamente a contrarrestar incursiones terrestres enemigas, aunque el diario destacó que exjefes de esa institución “se oponen firmemente a este cambio”.

Según la ONU, más del 80 por ciento de los edificios de la Franja de Gaza fueron destruidos o dañados por Israel, que también devastó gran parte del Líbano, en especial la región meridional.

Tras la caída del gobierno de Bashar Al-Asad en Siria, en diciembre de 2024, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó una extensa campaña de bombardeos aéreos contra las instalaciones militares de ese vecino país.

Posteriormente, las tropas israelíes avanzaron y ocuparon una amplia zona de territorio sirio, más allá de los Altos del Golán, que retienen desde la guerra de 1967, pese a que varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU reclaman su retirada.