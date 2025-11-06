Sofocan incendio en servicentro de combustible en Santa Clara (+fotos)

El siniestro tuvo lugar en la azotea del inmueble al incendiarse el compresor del equipo de clima de la tienda de la propia corporación

La rápida actuación del cuerpo de bomberos de Santa Clara contribuyó a sofocar un incendio de pequeñas proporciones ocurrido al mediodía de este jueves en el servicentro El Capiro, pertenece a la corporación CIMEX en la ciudad de Santa Clara.

El siniestro tuvo lugar en la azotea del inmueble al incendiarse el compresor del equipo de clima de la tienda de la propia corporación.

Inmediatamente acudieron fuerzas del comando número tres del cuerpo de bomberos, quienes controlaron la situación en apenas media hora, sin que se reportaran lesionados.

De acuerdo con el protocolo establecido para esos casos, fueron evacuados los trabajadores y aún permanece bajo seguridad el lugar hasta que las condiciones permitan reanudar la prestación normal de los servicios.