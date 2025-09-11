Todas las provincias cubanas están conectadas al Sistema Electroenergético Nacional

Según el director adjunto de la Unión Eléctrica, Omar Ramírez, aunque ya el sistema retornó a su condición previa a la desconexión, “aún no es posible suplir la demanda total del país”

Especialistas de la cartera precisaron que hasta el momento están disponibles más de mil 400 megawatts de generación.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este 11 de septiembre que todas las provincias del país están conectadas al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Ramírez subrayó a la televisión nacional que gracias a la experiencia acumulada por situaciones similares, se consolidaron protocolos que permiten una respuesta más rápida para restablecer el servicio en todo el territorio nacional.

Detalló que para brindarle más robustez al sistema, se espera que en la tarde sincronice la central termoeléctrica Antonio Guiteras, sumándose a la unidad 6 de Mariel, ya conectada al SEN.

El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió la víspera una caída total, tras una salida inesperada de la central Antonio Guiteras, el bloque térmico más eficiente del país caribeño.