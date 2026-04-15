Instalación de paneles solares beneficia las transmisiones radiales en Sancti Spíritus (+fotos)

RadioCuba en el territorio también ubicó y puso en marcha kits de esta tecnología donados por China en las emisoras espirituanas para evitar cortes en su programación

Los propios trabajadores de RadioCuba ejecutaron la instalación de los sistemas fotovoltaicos. (Fotos: Cortesía de RadioCuba)

La División de RadioCuba en Sancti Spíritus trabaja durante este 2026 en el cambio de su matriz energética y en ese camino ya ha comenzado a dar los primeros pasos con la instalación de siete kits de sistemas con paneles solares fotovoltaicos que benefician a las emisoras municipales de radio y las transmisiones en FM de la planta provincial CMGL.

Este proceso, que acaba de terminar en todo el territorio, impacta favorablemente en la audiencia de la provincia porque así no padece los cortes continuos que se producían durante los últimos años en la programación radial, debido a las frecuentes interrupciones del sistema electroenergético.

Según explicó a Escambray Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de RadioCuba en la provincia, estos módulos —procedentes de una donación china y que instalaron sus propios especialistas— se complementa con el empleo de las fuentes renovables de energía también por las propias emisoras radiales.

“El ICRT instaló sistemas de paneles solares que complementan a los de RadioCuba, porque nuestros transmisores consumen tres veces su potencia. Los que tenemos instalados en esas emisoras son transmisores de 250 Watts y el kit de paneles solares genera 2 kilowatts, lo cual es suficiente para cubrir las transmisiones de forma ininterrumpida, incluido el equipamiento de transporte de señales que genera ese transmisor”, pormenorizó.

Asimismo, puntualizó: “RadioCuba no hace nada con instalar para el transmisor y que el ICRT no tenga su propio kit para la cabina de transmisión, para el estudio de grabación, etcétera. Los dos tienen que estar instalados al mismo tiempo para que la emisora pueda salir al aire”.

La principal materia prima de RadioCuba es la electricidad y por ello, ante la desfavorable situación electroenergética actual, se proyecta extender el uso de los paneles solares fotovoltaicos para sus transmisores de televisión, idea que aún se mantiene en estudio porque ese equipamiento es altamente consumidor y demanda grandes kits de esta tecnología de los paneles solares.