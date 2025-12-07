Trabajadores del sector cultural a la vanguardia

La actividad del sector le permitió a Sancti Spíritus conquistar la sede del acto nacional por el 14 de diciembre

El impacto de la labor del gremio artístico fue reconocido. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

Los más de 3 570 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus viven días de júbilo desde que se conoció que la provincia mereció la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución.

Es por ello que este territorio acogerá el acto central por el Día del Trabajador de ese sector, que se celebra cada 14 de diciembre. La asignación se convierte, de ese modo, en perfecto premio al esfuerzo de todos los colectivos.

Así lo reconoció Bellalina Rosendi Triana, máxima representante de ese gremio en el territorio, quien destacó que, tras meses intensos de trabajo en condiciones complejas, se logró cumplir con todos los indicadores del Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, el Ministerio de Cultura, el Instituto de Información y Comunicación Social y la dependencia interna del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

“Tenemos el reto de superar los resultados que hoy nos permiten ostentar la máxima condición que se otorga en el movimiento emulativo. Este año contamos, además, con varios colectivos que se distinguen a nivel de país”.

Igualmente, expresó que la actividad cultural posibilitó a Sancti Spíritus resultar la sede del acto nacional en la jornada que se honra el natalicio de Raúl Gómez García, bautizado por la historia como el poeta de la Generación del Centenario.

“Si hablamos de una emulación con el nombre Cultura en Revolución hay que reconocer el papel de cada una de las instituciones en su vínculo estrecho con las comunidades y barrios. Aún debe ser mayor, insistió Yoel Pérez Triana, al frente del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus.

“También ha sido decisivo el respeto a los creadores, en intercambio permanente y acompañamiento a sus principales exigencias. Por otra parte, la programación pensada en los diferentes grupos etarios”, puntualizó.

A su juicio, la promoción de las unidades artísticas, tanto en espacios provinciales como nacionales, a partir de una estrategia diseñada en estos predios, fue puntal en la entrega de la condición.

Aunque existen muchas razones para celebrar, Rosendi Triana apuntó que queda mucho por hacer. Entre las prioridades están aumentar el número de afiliados, estrechar vínculos de trabajo entre administrativos y el resto de los colectivos, así como eliminar todas las fisuras que laceren la actividad sindical.

Entre los tópicos que permanecen como deudas y que integran las agendas del sindicato está el histórico impago a los músicos del catálogo espirituano y el desfavorable estado constructivo del sistema institucional del sector.

“Una de nuestras preocupaciones está en la Enseñanza Artística, desde la propia inestabilidad del claustro, que atenta contra la calidad, y que no se cumple con lo planificado ya que, como tendencia, de 10 estudiantes se gradúan prácticamente tres.

“En ese aspecto trabajamos insistentemente en la formación de profesores-instructores de arte. Hoy tenemos una necesidad de más de 200 profesionales”, añadió el director de Cultura.

Verdaderos retos, pero que también sirven de estímulo para proseguir el trabajo en una provincia que este año se despide con la alegría de ser Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución, tras merecer en 2024 la condición de Destacada.