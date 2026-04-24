Afidanza 2026 descorre sus cortinas este viernes en Trinidad

El festival trinitario cada año tiene como motivación principal: la celebración del Día Internacional de la Danza

El Festival Afidanza 2026 no está concebido con el realce de ediciones anteriores. Ante las extremas limitantes de recursos y exiguos presupuestos, la Casa de Cultura Julio Bartolomé Cueva Díaz, de Trinidad, ha organizado dos jornadas con propuestas muy precisas los días 24 y 25 de abril.

La cita descorre las cortinas este viernes a las 10 de la mañana con la inauguración de una exposición colectiva de artes plásticas que incluye obras seleccionadas de los diferentes talleres de creación, las cuales guardan vínculos estrechos con el baile.

De acuerdo con Rosanella Limón Talaporte, directora de la Casa de Cultura del territorio, sede del evento, le seguirá la conferencia sobre bailes congos que impartirá el investigador y museólogo José Antonio Pérez, conocedor profundo de la rica herencia danzaria que atesora la tercera villa de Cuba, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Este aparte teórico de Afidanza 2026 lo completa la presentación en el Palenque de los Congos Reales de un espectáculo dedicado a los bailes afrocubanos con las actuaciones de agrupaciones del movimiento de artistas aficionados que avalan el quehacer de los instructores de arte.

Limón Talaporte agregó que el encuentro cierra el sábado 25 de abril a las 10 de la mañana con un taller abierto sobre bailes trinitarios, a cargo del profesor Carlos Pérez Pablo, quien consolida su trabajo en la Casa de Cultura con la formación de proyectos danzarios en varias generaciones de niños, adolescentes y jóvenes.

El festival trinitario cada año tiene como motivación principal: la celebración del Día Internacional de la Danza el 29 de abril, nacimiento de Jean-Georges Novers, un innovador maestro de danza considerado el creador del ballet moderno.