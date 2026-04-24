Azucareros espirituanos a la vanguardia (+fotos)

El sindicato del sector en la provincia suma este año cuatro colectivos con la condición de Vanguardia Nacional

Fotos: Roberto Javier Bermúdez Portal/ Escambray

Cuando hablamos del sector azucarero lo más común es pensar en los trabajadores del central, en los que cortan la caña y operan las máquinas; sin embargo, detrás de esos imprescindibles hay otros colectivos no menos importantes.

Según Yoandra García Herrera, secretaria provincial del Sindicato de los Trabajadores Azucareros en Sancti Spíritus, los resultados del sector se deben en buena medida a la cohesión de cada una de las unidades y colectivos que lo componen.

‟Este año, además de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández y su Unidad Empresarial de Base (UEB) Derivados, se declararon como colectivos Vanguardia Nacional la sucursal Sancti Spíritus de la Empresa de Logística Azumat y la UEB espirituana de la Empresa de Servicios a la Agroindustria Azucarera Esazúcar”, apuntó la dirigente sindical.

Esta última recibió la bandera de Vanguardia Nacional por segunda ocasión desde que fuera constituida en 2013 como Unidad Empresarial de Base (UEB) Esazúcar Sancti Spíritus.

Responsable de prestar servicios de alimentación al sector azucarero, la UEB ha salido adelante gracias al ingenio de su movimiento anirista y el empeño de sus hombres y mujeres. Las llamadas asignaciones nacionales no son posibles en las circunstancias actuales y toca entonces producir y gestionar.

Durante la ceremonia oficial de entrega de la bandera que tuvo lugar este viernes en áreas de la entidad, el ingeniero Dorelvys Castillo González reflexionó sobre las difíciles circunstancias en que se trabaja y en la necesidad de buscar alternativas.

En el acto fueron reconocidos los mejores colectivos.

‟Más allá de los buenos resultados económicos, hemos logrado diversificar nuestros servicios, generar ingresos de manera sostenible, apoyar con alimentos a comunidades en situación de vulnerabilidad y ejecutar algunas ventas liberadas a la población luego de cumplir primero con nuestro encargo estatal. Además, seguimos desarrollando las producciones agropecuarias y buscando alternativas para garantizar la cocción de los alimentos ante la ausencia de los combustibles”, concluyó Castillo González.

Trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector fueron agasajados como parte de la cita sindical y, de igual modo, fueron reconocidos los mejores trabajadores, las mejores áreas de trabajo y las entidades del territorio con que Esazúcar mantiene estrechos vínculos y encadenamientos productivos.

Fueron igualmente reconocidos trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector.

Yanelis Medina Ortega, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, felicitó al colectivo de trabajadores de la UEB y los convidó a seguir defendiendo la Revolución con la misma valentía que la defendieron los héroes y mártires de la victoria de Playa Girón.

La dirigente sindical aseguró que los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista empresarial como sindical, son el mejor homenaje al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

El acto de entrega de la bandera de Vanguardia Nacional contó con la presencia de Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido en la provincia; Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus; Francisco Columbié Guilbaux, director general de la Empresa de Servicios a la Agroindustria Azucarera; entre otros dirigentes sindicales, del Grupo Empresarial Azcuba y una representación de la UEB espirituana de Esazúcar.