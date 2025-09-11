Tras desconexión, el SEN en Cuba logra restablecer 500 MW en operación (+post y video)

Gracias a la activación de diversas tecnologías de generación, el país ya cuenta con una cobertura superior a los 500 megawatts (MW). (Foto: ACN)

La Unión Eléctrica Nacional (UNE) de Cuba informó que se ha logrado restablecer 500 megawatts (MW) en el país y se trabaja para llevar energía a la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras.

En una reciente publicación en la plataforma de redes sociales X, la compañía estatal afirmó que los especialistas laboran en el fortalecimiento del microsistema de la provincia de Camagüey para lograr incorporar el bloque 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Marzo en Nuevitas.

📍Hasta el momento se han logrado restablecer 500 MW en el país.

Continúa el proceso de arranque en varias unidades y se trabaja para llevar energía a la CTE Antonio Guiteras.

Fortalecer el microsistema de Camagüey para lograr incorporar el bloque 6 de Nuevitas es otra — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) September 11, 2025

También señaló que la unidad 3 de la CTE de Santa Cruz ya está en línea fortaleciendo el microsistema de Occidente y que está en marcha el proceso de arranque de la unidad 8 de la

Actualización restablecimiento SEN 🇨🇺



✅️Unidad 5 de CTE Nuevitas en línea



✅️Motores del Mariel, en línea



✅️Unidad 1 de Santa Cruz, en línea



✅️Unidad 3 de Santa Cruz en línea



✅️Unidad 8 del Mariel en línea



✅️Energas Varadero y Boca de Jaruco en línea. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 11, 2025

CTE Máximo Gómez en Mariel y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Con anterioridad se conoció que Energas Varadero ya está generando.

En la capital cubana se restablecieron 13 subestaciones, 65 circuitos de distribución que representan 196 mil 519 clientes (149.39 MW), el 22.8 por ciento en la ciudad; además, funcionan los servicios vitales de salud en hospitales y se restablece el de abasto de agua.

La víspera, las autoridades de Cuba chequearon las gestiones para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que sufrió una caída total debido a la inesperada desconexión de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas.