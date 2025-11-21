Trump estalla contra demócratas y desata tormenta política

Donald Trump no deja de generar titulares con sus exabruptos.

Una nueva tormenta política que agita hoy a Washington, desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una serie de publicaciones en redes sociales en las que culpa a seis legisladores demócratas de conducta sediciosa.

Las incendiarias acusaciones recibieron la respuesta inmediata de los principales demócratas del Congreso, quienes exigen una enérgica condena al mandatario republicano por pedir que los legisladores que instaron a miembros de las fuerzas armadas a desobedecer órdenes ilegales deberían ser arrestados y juzgados por «conducta sediciosa».

En su red, Truth Social, Trump se refirió a un video de los demócratas y subrayó que «esto es realmente grave y peligroso para nuestro país. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. ¡Conducta sediciaria de traidores! ¿¡Deberían encarcelarlos?!».

Pero en una publicación posterior, aún más subida de tono, escribió en sus tradicionales mayúsculas y minúsculas: «¡CONDUCTA SEDICIARIA, castigada con la MUERTE!» y compartió igualmente: «¡QUE LOS AHORQUEN, GEORGE WASHINGTON LO HARÍA!».

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró desde el pleno de la Cámara Alta la mañana del jueves que «el presidente de Estados Unidos está pidiendo la ejecución de funcionarios electos» y calificó esto como una «amenaza directa» y «sumamente grave».

«Cada vez que Donald Trump publica cosas como esta, aumenta la probabilidad de violencia política. Nadie debería tolerar este tipo de comportamiento», afirmó Schumer, demócrata de Nueva York, al advertir que «está echando leña al fuego en un país empapado de gasolina política».

Las publicaciones de Trump fueron en respuesta a un video de los senadores Mark Kelly de Arizona y Elissa Slotkin de Michigan, junto con los representantes Jason Crow de Colorado, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan de Pensilvania y Maggie Goodlander de Nuevo Hampshire.

En el audiovisual los congresistas, veteranos y exfuncionarios de seguridad nacional, citaron amenazas a la Constitución con la actual administración republicana e instaron a los miembros de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia a «negarse a acatar órdenes ilegales».

Los legisladores que aparecen en el video emitieron un comunicado la víspera en el que expresaron su preocupación, porque «lo más revelador es que el Presidente considera que reiterar la ley es un delito punible con la muerte».

«Pero esto no se trata de ninguno de nosotros individualmente», acotó el texto. «No se trata de política. Se trata de nuestra identidad como estadounidenses. Todos los estadounidenses deben unirse y condenar los llamados del Presidente a nuestro asesinato y a la violencia política. Es momento de claridad moral», subrayó.

Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes también condenaron lo que calificaron como las «repugnantes y peligrosas amenazas de muerte contra miembros del Congreso», y exhortaron a los republicanos a hacer lo mismo.

«Donald Trump debe borrar de inmediato estas publicaciones desquiciadas en redes sociales y retractarse de su retórica violenta antes de que provoque la muerte de alguien», dijeron el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, la coordinadora demócrata, Katherine Clark, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, inicialmente se negó a criticar las palabras del presidente, afirmando ante la prensa que es «sumamente inapropiado» que los legisladores animen a los miembros de las fuerzas armadas a desobedecer órdenes.

Johnson señaló que el mandatario estaba «definiendo el delito de sedición» con sus comentarios, pero poco después cuando le preguntaron otra vez sobre el tema respondió que acerca de Trump que «las palabras que eligió el presidente no son las que yo usaría, ¿de acuerdo?».

«Obviamente, no creo que estos sean delitos punibles con la muerte ni nada parecido», aclaró Johnson, y respecto a Trump añadió: «A veces usa un lenguaje incendiario».