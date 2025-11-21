Trump y Zohran Mamdani, cara a cara en la Casa Blanca

La reunión tendrá lugar en el Despacho Oval de la mansión ejecutiva y podría representar una especie de distensión entre el mandatario republicano y el demócrata en ascenso

El cara a cara será en la Casa Blanca. (Foto: Internet)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (demócrata), sostendrán hoy un esperado cara a cara en la Casa Blanca.

La reunión, que Trump anunció el miércoles en redes sociales tendrá lugar en el Despacho Oval de la mansión ejecutiva y podría representar una especie de distensión entre el mandatario republicano y el demócrata en ascenso.

Llamándolo por su nombre completo (nació en Kampala, Uganda), Trump publicó la noche del miércoles en Truth Social que «el alcalde comunista (algo que ha negado reiteradamente) de la ciudad de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, ha solicitado una reunión».

La información de Trump ocurrió días después de que insinuara el domingo que el alcalde electo se había puesto en contacto con él para solicitar una reunión. En una entrevista concedida a NBC, Mamdani anticipó: «Me comunicaré con la Casa Blanca mientras nos preparamos para asumir el cargo, ya que esta es una relación fundamental para el éxito de la ciudad».

«Diré que estoy aquí para trabajar en beneficio de todos los que consideran a esta ciudad (Nueva York) su hogar y que estoy dispuesto a colaborar siempre que exista la posibilidad de lograr ese objetivo», añadió. «Y si es a expensas de los neoyorquinos, lucharé contra ello».

Mamdani, que asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, logró a principios de este mes una resonante victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva York frente al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente tras perder ante él en las primarias demócratas de junio, y al republicano Curtis Sliwa.