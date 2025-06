Unidad de republicanos se resiente tras ataque de EEUU a Irán

La bancada se divide entre aquellos que aplauden la operación y entre los que rechazan la acción del mandatario y se sienten molestos porque rompió la promesa de no enrolarse en más guerras

Quienes le llevan la contraria, están recibiendo toda furia de Trump. (Foto: PL)

La unidad del Partido Republicano de la que la que presume el presidente Donald Trump podría estar este lunes al punto de un cisma tras los ataques aéreos de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares de Irán el sábado.

La bancada se divide entre aquellos que aplauden la operación que, para no pocos críticos es una apuesta política de Trump demasiado alta, y entre los que rechazan la acción del mandatario y se sienten molestos porque rompió la promesa de no enrolarse en más guerras.

Como es de esperar, quienes le llevan la contraria, están recibiendo toda furia de Trump reflejada a través de su red Truth Social. «¡Saquen a este ‘vago’ del cargo!», escribió en referencia al congresista de Kentucky Thomas Massie.

Massie, quien ya se opuso al “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” fiscal y presupuestario impulsado por Trump que fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se discute en el Senado, expresó su oposición a que el mandatario involucre de nuevo a Estados Unidos en conflictos extranjeros y reiteró que para ello debe autorizarlo el Congreso.

«Los MAGA no votaron por otra guerra en Medio Oriente», advirtió Massie en un programa radial al aludir al lema de campaña de Trump ‘Make America Great Again’ (Que Estados Unidos vuelva a ser Grande), convertido en movimiento de sus bases.

El legislador presentó una iniciativa en el Capitolio para frenar la participación de Estados Unidos en el conflicto y afirmó que tiene el apoyo de «cuatro republicanos». No son más porque «tienen miedo a Trump», subrayó.

También la republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene, que se ha mostrado fiel hasta la médula con Trump, arremetió contra el ocupante del Despacho Oval por ir en la dirección contraria a un compromiso de campaña.

«Seis meses después y ya estamos incumpliendo las promesas electorales. Y ponemos bombas en Irán en nombre de Israel», dijo en un pódcast, para enfatizar en un X que «Trump no es un rey, MAGA no es una secta y yo puedo y TENGO mi propia opinión».

MAGA no apoya guerras en el extranjero; No apoyamos un cambio de régimen; Apoyamos América Primero; Estados Unidos no debería involucrarse en la guerra con armas nucleares de Israel e Irán”, indicó en uno de sus mensajes en X.

Pero Trump cuenta con el incondicional respaldo de los republicanos de mayor rango del Congreso, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y John Thune, líder de la mayoría en el Senado.

El senador de Carolina del Sur Lindsey Graham incluso se sumó a la sugerencia de cambio de régimen en la República Islámica. «Como siempre, el presidente Trump da en el clavo con su deseo de hacer que Irán vuelva a ser grande cambiando el régimen, ya sea a través de su comportamiento o de un nuevo liderazgo», señaló en la plataforma.

Poco antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dicho que el ataque nunca tuvo como objetivo buscar un “cambio de régimen” en Irán y sí desmantelar su programa nuclear.