Ratifican Lula y Sheinbaum rechazo al bloqueo de EEUU contra Cuba

El mandatario del gigante sudamericano difundió detalles sobre ese diálogo, en el cual, según indicó, los dos líderes confirmaron su posición a favor del fin de ese cerco mantenido por Washington contra la isla hace más de seis décadas

Lula conversó por teléfono con su similar mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto: PL)

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, ratificaron este miércoles su rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, durante una videoconferencia en la que abordaron temas bilaterales e internacionales.

En una publicación en redes sociales, el mandatario del gigante sudamericano difundió detalles sobre ese diálogo, en el cual, según indicó, los dos líderes confirmaron su posición a favor del fin de ese cerco mantenido por Washington contra la isla hace más de seis décadas.

Además, Lula expresó que compartieron su preocupación por la grave situación humanitaria en el país caribeño.

Los dos dignatarios han expresado reiteradamente su respaldo a Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo, el cual incluye una presión multidimensional contra la isla por parte de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la información brindada por el jefe de Estado y difundida además por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la conversación también revisaron los avances de los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por ambos gobiernos en los últimos meses.

Resaltamos las productivas negociaciones relacionadas con la agenda de cooperación energética, que abarca desde la colaboración en biocombustibles hasta la eventual firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras, destacó Lula.

Añadió que acordaron profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico bilateral comercial, y que reconocieron los avances en la colaboración en las áreas de salud, turismo, gobernanza pública y acciones orientadas al fortalecimiento de los sectores científico, tecnológico y de innovación.

Reafirmamos la importancia y el valor que atribuimos al fortalecimiento y la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio de no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual, agregó el jefe de Estado brasileño.

Lula informó que instruyeron a las respectivas cancillerías realizar, en una fecha próxima, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, con el objetivo de concretar las diferentes iniciativas.

En el diálogo también ratificaron el apoyo de México y Brasil a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.

Asimismo, el dignatario expresó que le deseó mucho éxito a Sheinbaum en la organización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, de la cual México es uno de los países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá.

Lula resaltó en su mensaje que México y Brasil son socios fundamentales en América Latina y el Caribe, cuyo tamaño y relevancia en términos de población, economía y proyección internacional constituyen un motor de integración regional y de prosperidad compartida para sus pueblos.