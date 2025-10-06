Venezuela: Cabello tilda de desesperados a extremistas

En la tradicional rueda de prensa de los lunes, el dirigente político señaló que es un sector reducido, “pero muy desesperado y acostumbrado a manipular y hacer daño a cualquier persona con el fin de lograr sus objetivos”

Cabello aseguró que seguirán trabajando para preservar la paz del país. (Foto: PL)

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la denuncia formulada de planes contra la embajada de Estados Unidos en Caracas responde al desespero de sectores extremistas nacionales.

En la tradicional rueda de prensa de los lunes, el dirigente político señaló que es un sector reducido, “pero muy desesperado y acostumbrado a manipular y hacer daño a cualquier persona con el fin de lograr sus objetivos”.

Manifestó que ese sector extremista “queda reducido entre un tres y un siete por ciento”, según las encuestas.

En tal sentido, recordó que ellos fueron capaces de quemar seres humanos vivos como el joven Orlando Figuera, y tan desalmados que ninguno salió a condenar ese acto criminal, acotó.

Refirió que hace poco pusieron una bomba en Plaza Venezuela, la cual fue desactivada y todos los implicados capturados “hablaron de los vínculos con el sector extremista, de los que quedan y dirige la señora María Machado e Iván Simonovis como artífices de esos hechos violentos”.

“Son unos miserables, desalmados y asesinos, dicen que hay que poner las bombas donde haya bastante gente”, aseveró.

Cabello expresó que ellos (los estadounidenses) recibieron la información y “la asumieron con la rigurosidad del caso”, en tanto la policía diplomática venezolana “ha estado en contacto con ellos para darle la protección a toda la zona”.

En un mensaje casi a la medianoche de ayer, el jefe de los procesos de diálogos de Venezuela, Jorge Rodríguez, alertó sobre una operación de falsa bandera organizada por sectores de la extrema derecha contra la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Informó que por tres vías distintas advirtieron al Gobierno estadounidense “de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local”.

Rodríguez denunció que “se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos en Venezuela”.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz declaró que cuando hacen esta denuncia es “porque cuando ocurre un crimen la gente se pregunta quién se beneficia y de ocurrir en Venezuela quién lo sería», interrogó.

Subrayó que cuando lo revelan es porque esos sectores “requieren que haya sangre y es la única manera de recibir plata y de seguir sobreviviendo en la política”.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz aseguró que seguirán trabajando para preservar la paz del país y el PSUV “acompaña al hermano presidente Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez para que en Venezuela esos hechos sean neutralizados”.

Insistió en que los extremistas no van a desistir y no les importa liarse con los sectores más violentos del mundo, “han traído a la mafia albanesa y contrataron terroristas”, manifestó.