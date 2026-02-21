Rechaza Venezuela renovación de «emergencia nacional» por EEUU

La República Bolivariana exhortó al Gobierno estadounidense para que “asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales”

Desde su origen este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, confirmó la cancillería venezolana. (Foto: PL)

Venezuela rechazó este sábado de manera categórica la renovación de la denominada «emergencia nacional» prorrogada el 18 de febrero de 2026 por el Gobierno de Estados Unidos.

El Ministerio para Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que esta es continuidad de la Orden Ejecutiva 13692, firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

La nota señaló que desde su origen este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, al calificar, de manera insólita a Venezuela, como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Subrayó que 11 años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana ha sostenido de forma consistente, que “nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo”.

El texto expuso que la persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, “solo contribuye a mantener narrativas de confrontación” que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense.

La República Bolivariana exhortó al Gobierno estadounidense para que “asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales”.

Además de que abandone “enfoques unilaterales” y avance hacia una etapa de respeto recíproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de ambas naciones.

Venezuela: Solicitados mil 557 indultos enmarcados en Ley de Amnistía

Un total de mil 557 solicitudes de excarcelaciones de privados de libertad amparados en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, están siendo procesados en Venezuela por los órganos competentes, informó este sábado una fuente oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez declaró ante la prensa que el proceso avanza, mientras otros 11 mil casos con medidas cautelares sustitutivas a la prisión están siendo analizados como parte del proceso legal.

Estos últimos incluyen presentaciones periódicas ante tribunales y arresto domiciliario, acotó.

Puntualizó que tenían hasta el viernes 405 solicitudes de personas encarceladas y la cifra aumentó en el transcurso de este sábado hasta mil 152 solicitudes, para un total de mil 557 que están siendo atendidas de inmediato.

El titular parlamentario señaló que fueron priorizados los casos de personas recluidas en la Zona Siete de la Policía Nacional y de El Helicoide, ambos reclusorios ubicados en Caracas.

Afirmó que quienes creen en el diálogo para la construcción de la paz “estamos aportando para que exista una paz duradera, basada en el respeto mutuo y en la posibilidad de debatir nuestras diferencias sin recurrir al odio ni a la polarización”.

Rodríguez expresó que los tiempos son inmediatos y las solicitudes de liberación ocurren en tiempo casi real.

Comentó que la Ley de Amnistía contempla el reconocimiento y la atención a las víctimas de violencia política y también establece un paso para que “no vuelvan a ocurrir los errores del pasado».

El parlamento sancionó por unanimidad el jueves este instrumento legal en su segunda discusión con modificaciones e inmediatamente después la presidenta encargada orientó acelerar los procesos e incluir en las evaluaciones casos no asociados a la nueva norma jurídica.

La Comisión Especial parlamentaria para dar seguimiento a la ordenanza se reunió la víspera con las autoridades del Poder Público y de Justicia para debatir y encausar los diferentes procesos.

El mismo jueves la gobernante encargada promulgó la Ley en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, en presencia de los diputados de ambas bancadas y se procedió a su publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigor.

Esta legislación abarca desde diciembre de 1999 y hasta enero de 2026, y contempla 13 sucesos de la historia contemporánea de Venezuela en ese periodo, entre ellos el golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.