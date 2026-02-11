Acuerdan Venezuela y EEUU establecimiento de asociación productiva a largo tiempo

La presidenta encargada Delcy Rodríguez insistió en que sea el diálogo diplomático, político, energético “los canales adecuados y pertinentes” para que Washington y Caracas asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron este miércoles aquí el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo con el objetivo de establecer una agenda energética como motor de la relación bilateral.

Así lo declaró ante la prensa nacional y extranjera en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez al concluir una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien llegó este miércoles a Caracas junto a un equipo de trabajo.

El alto funcionario de la nación norteña fue recibido por la Encargada de Negocios de la embajada estadounidense Laura Dogu y la viceministra para el Petróleo venezolana, Paula Henao.

Rodríguez deseó que esa agenda energética sea “productiva, efectiva, complementaria y beneficiosa para ambos países y, sobre todo, para ambos pueblos”.

Subrayó que esa relación y agenda energética “pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos”.

Rodríguez recordó que Estados Unidos y Venezuela mantienen una relación energética de casi siglo y medio, la cual comenzó con la explotación del asfalto, y ha estado “acompañada por altos y bajos” en las relaciones políticas y geopolíticas.

Rememoró que se juramentó como presidenta encargada en condiciones inéditas y reiteró que a través de la diplomacia “vamos a superar nuestras diferencias”.

La gobernante insistió en que sea el diálogo diplomático, político, energético “los canales adecuados y pertinentes” para que Washington y Caracas asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando.

Anunció que conversaron en aspectos concretos sobre el petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Asimismo, comentó que la delegación técnica estadounidense sostuvo reuniones con sus similares venezolanos, “viendo los caminos para avanzar lo más rápido posible”.

Finalmente, la gobernante encargada dio la bienvenida y apertura a la “agenda energética y asociación productiva a largo tiempo”.

Wright, por su parte, dijo traer un mensaje del presidente estadounidense que “tiene un compromiso apasionado por trasformar la relación” entre los dos países y reveló que forma parte de una “agenda más amplia”.

Remarcó que la idea parte de planes específicos y forma parte de una “agenda más amplia de Donald Trump de traer la paz, el comercio, evitar los conflictos y las acciones militares”.

Sobre el diálogo sostenido con Rodríguez, el secretario de Comercio estadounidense lo calificó de “maravillo y muy sincero”, al hablar en forma muy franca de las oportunidades que existen en el futuro, así como de los problemas y desafíos enfrentados.