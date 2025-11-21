VisionEs: Medicina verde, la ciencia de lo natural

La Medicina Natural y Tradicional gana espacios en las farmacias de Sancti Spíritus. Si bien no suplanta las necesidades actuales de medicamentos, beneficia la salud de quienes la consumen por su capacidad curativa.
A propósito del Día del Farmacéutico Cubano, VisionEs se acerca a estas producciones en la provincia. Además, le invita a conocer a un joven médico que, en las alturas de Topes de Collantes, ausculta con latidos innovadores el corazón de sus pacientes.
