La joven atleta espirituana de tenis de mesa Tais Tanit Valdés recientemente participó en un entrenamiento en México con vistas a su preparación. De su experiencia conocerá a través del reporte del periodista Maikel Martín Gallego.
En video: Joven espirituana en selección nacional de tenis de mesa
Maikel Martín Gallego conversa con la atleta espirituana Tais Tanit Valdés
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