En video: Joven espirituana en selección nacional de tenis de mesa

Maikel Martín Gallego conversa con la atleta espirituana Tais Tanit Valdés

Maikel Martín Gallego

25 mayo, 2026 - 5:35am

La joven atleta espirituana de tenis de mesa Tais Tanit Valdés recientemente participó en un entrenamiento en México con vistas a su preparación. De su experiencia conocerá a través del reporte del periodista Maikel Martín Gallego.

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Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

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