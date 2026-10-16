A la cárcel por robo y comercialización ilícita de balitas de gas (+fotos)

El Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus sancionó, con penas de hasta 12 años, a cuatro individuos en la causa 14 de 2026

Durante el juicio oral se demostró el grado de participación de cada uno de los cuatro acusados. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus desarrolló durante dos días el juicio oral correspondiente a la causa 14 de 2026 relacionada con los delitos de robo con fuerza en las cosas, receptación y actividad económica ilícita.

Según las pruebas practicadas en juicio oral, dos de los implicados se encargaron de sustraer en más de 20 viviendas habitadas balitas de gas licuado, durante el horario de la noche y madrugada, centrados en la ciudad de Sancti Spíritus.

Estos fueron sancionados como autores del delito de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado a 12 y 10 años de privación de libertad, respectivamente. A su vez, les fue impuesta como responsabilidad civil reparar los daños causados a los titulares de los inmuebles e indemnizar por los bienes agenciados, de forma solidaria.

La fiscalía llamó la atención sobre la peligrosidad de los hechos teniendo en cuenta que los robos se ejecutaron en viviendas habitadas.

Mientras, el tercero de los acusados fue sancionado a 2 años y 6 meses de privación de libertad por el delito de receptación de carácter continuado, pues se encargaba de comprar las balitas de gas licuado a los acusados anteriores y revenderlas, sin comprobar la procedencia.

Finalmente, en relación con el cuarto acusado, se le impuso una sanción de 2 años de privación de libertad al comprobarse su autoría en un delito de actividad económica ilícita, pues se dedicaba a la venta ilícita de gas licuado que adquiría mediante la compra de las tarjetas y contratos de otras personas que decidían no utilizar ese recurso.

Los acusados tuvieron derecho a representación letrada y contaron con las demás garantías procesales.

A todos los acusados se les impusieron sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional hasta el cumplimiento de las penas.

Durante el acto de juicio oral se cumplieron las garantías del debido proceso. Las partes tienen derecho, a partir de la notificación escrita de la sentencia, a presentar en el término de 10 días recurso de Casación.