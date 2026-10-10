Christa Pike vuelve a prisión tras sobrevivir a la inyección letal

Pike regresó al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la prisión para mujeres donde ha permanecido recluida durante 30 años

La mujer sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar la sentencia de muerte dictada en su contra.

Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en el estado estadounidense de Tennessee, recibió el alta hospitalaria y fue trasladada nuevamente a prisión, según informaron sus abogados este sábado.

Pike regresó al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la prisión para mujeres donde ha permanecido recluida durante 30 años. Sus representantes legales señalaron que continúa recibiendo atención médica dentro del establecimiento penitenciario y que seguirán de cerca su recuperación.

«Está agradecida a los equipos de emergencia y al personal médico por la atención que le brindaron en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo cuidados médicos en prisión y continuaremos supervisando su recuperación», indicaron sus abogados en un comunicado.

La mujer sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar la sentencia de muerte dictada en su contra por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, a quien golpeó y apuñaló en 1995. Desde el fallido procedimiento, Pike había permanecido hospitalizada.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center), Pike es la primera persona que sobrevive después de recibir sustancias destinadas a provocar la muerte durante una ejecución por inyección letal.