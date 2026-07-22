Juicio a Nicolás Maduro comenzará en junio de 2027

El presidente constitucional de Venezuela y su esposa Cilia Flores llevan más de seis meses en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde esperan ser juzgados en un juicio políticamente motivado, según opinan sus defensores y activistas

Maduro y Cilia comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein. (Foto: Internet)

El juicio a Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela al momento de su secuestro y traslado a Estados Unidos, comenzará el 1 de junio de 2027 en una corte de Nueva York, anunció este miércoles un juez federal.

El juez Alvin Hellerstein, encargado del caso, informó este miércoles el cronograma durante una audiencia de unos 13 minutos a la que comparecieron Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos llevan más de seis meses en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde esperan ser juzgados en un juicio políticamente motivado, según opinan sus defensores y activistas.

La audiencia, de unos 13 minutos, es la tercera a la que comparecen desde el 5 de enero en que fueron presentados los dos en un tribunal de Manhattan, dos días después del ataque a gran escala contra Venezuela ordenado por el presidente Donald Trump y ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 combatientes cubanos.

El próximo 17 de noviembre se celebrará otra sesión en la cual la defensa de Maduro interpondrá una moción para argumentar su inmunidad y la jurisdicción de las cortes estadounidenses para juzgarlo.

Para algunos expertos legales las cortes de Estados Unidos no tendrían potestad para llevar a juicio al mandatario venezolano y plantean que la legalidad de su arresto debería evaluarla un tribunal de arbitraje internacional, amparándose en un antiguo tratado de extradición entre los dos países.