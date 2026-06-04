Acciones de EEUU buscan reforzar bloqueo, denuncia Presidente de Cuba

El gobierno norteamericano pretende «reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos», afirmó Díaz-Canel

Periódico Granma

4 junio, 2026 - 8:56pm

Díaz-Canel advirtió que «la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial». (Foto: Dunia Álvarez Palacios)

«El presidente de EE.UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones», denunció este jueves, por medio de su cuenta en X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Sobre este nuevo episodio, expresión de la creciente hostilidad de la Casa Blanca contra la Isla, el mandatario cubano aseguró que está dirigido a «reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos».

Además, afirmó: «Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano».

Díaz-Canel advirtió que «la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial».

Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez parrilla, expresó en su perfil en Facebook que «la vil inclusión del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de EE.UU., es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».

El canciller cubano aseguró que «cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso.

«Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo», añadió.

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