Acuerdo con Estados Unidos se firmará de forma virtual, afirma Irán

Araghchi afirmó que las decisiones finales sobre el enriquecimiento de uranio, las reservas nucleares, el levantamiento de sanciones y los mecanismos financieros vinculados a la reconstrucción de Irán formarán parte del acuerdo definitivo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó hoy que un memorando de entendimiento con Estados Unidos podría firmarse “de forma virtual” en los próximos días, en el marco de las negociaciones en curso entre ambas partes.

En declaraciones a la televisión estatal, el canciller señaló que existe la posibilidad de una firma electrónica remota del documento, aunque subrayó que el avance hacia un acuerdo final dependerá de la implementación efectiva de los compromisos que se establezcan en el texto.

Araghchi precisó que el proceso negociador no continuará si no se aplican las disposiciones del memorando de entendimiento y reiteró que el contenido del eventual acuerdo definitivo aún se encuentra en fase de revisión política y técnica por parte de las autoridades iraníes.

El jefe de la diplomacia iraní indicó que entre los temas centrales de las conversaciones figura el futuro del uranio enriquecido al 60 por ciento, cuya gestión implicaría una reducción de su concentración dentro del territorio iraní, según explicó.

Asimismo, puntualizó que el documento en discusión contempla cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz y el levantamiento de restricciones a la navegación, además de un mecanismo para la gestión de activos iraníes congelados en el exterior.

Araghchi sostuvo que el estrecho de Ormuz se rige por la soberanía compartida entre Irán y Omán, y aseguró que Teherán ha mantenido contactos con Mascate sobre la administración de esa estratégica vía marítima.

El ministro advirtió, además, que el acuerdo cuenta con opositores, a los que identificó principalmente como Israel, y reiteró que Irán no considera definitivos los textos difundidos en algunos medios de comunicación.

En sus declaraciones, insistió en que el documento preliminar es breve y ha sido revisado de forma exhaustiva, mientras que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional supervisa el proceso negociador y recibe informes periódicos sobre su evolución.

Araghchi afirmó que las decisiones finales sobre el enriquecimiento de uranio, las reservas nucleares, el levantamiento de sanciones y los mecanismos financieros vinculados a la reconstrucción de Irán formarán parte del acuerdo definitivo.

Sostuvo, además, que fue Estados Unidos quien solicitó la apertura de las negociaciones y expresó su confianza en que el resultado final será favorable a los intereses de Irán.

En paralelo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que su país continúa desempeñando esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán y aseguró que las posibilidades de alcanzar un acuerdo se encuentran en su punto más alto, en medio de una creciente dinámica diplomática en la región.