Intensifican países árabes gestiones para reducir tensiones en Ormuz

La actividad diplomática coincidió con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que accedió a una petición de los mediadores para dar una oportunidad a las negociaciones con Teherán

La actividad diplomática tiene lugar después de una escalada de 13 días, iniciada el 11 de julio. (Foto: PL)

Países árabes intensificaron este martes sus contactos diplomáticos para reducir las tensiones regionales y garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, informaron autoridades oficiales y medios regionales.

Según comunicados oficiales, en las gestiones participaron los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Egipto y Jordania.

La actividad diplomática coincidió con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que accedió a una petición de los mediadores para dar una oportunidad a las negociaciones con Teherán, aunque advirtió sobre un posible retorno a la vía militar si las conversaciones no producen resultados.

La Cancillería catarí informó que el primer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mantuvo conversaciones telefónicas con los cancilleres de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan; Jordania, Ayman Safadi, y Canadá, Anita Anand.

Los contactos se centraron en la coordinación de los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada y fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales.

Al Thani subrayó la importancia de que todas las partes mantengan su compromiso con el diálogo y cumplan el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán, incluida la garantía de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz.

Qatar participa junto con Pakistán en las gestiones de mediación destinadas a consolidar la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el Ministerio omaní de Asuntos Exteriores comunicó que su titular, Badr Al-Busaidi, conversó con varios de sus homólogos sobre la situación regional y las vías para reducir las tensiones.

Entre ellos figuraron los cancilleres de Qatar y Arabia Saudita, así como Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, de Kuwait; Badr Abdel-Aty, de Egipto, y Abbas Araqchi, de Irán.

Las conversaciones abordaron las iniciativas políticas y diplomáticas para garantizar la seguridad de la navegación marítima y mantener el flujo del comercio y las cadenas de suministro por esa estratégica vía marítima.

Las partes insistieron en la necesidad de mantener la coordinación y las consultas para proteger la estabilidad regional y los intereses económicos internacionales.

La Cancillería saudita indicó a su vez que Faisal bin Farhan abordó con sus homólogos de Qatar y Kuwait los acontecimientos en la región y los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad.

Los contactos incluyeron también los recientes ataques con drones contra Arabia Saudita, que Riad afirmó fueron lanzados desde territorio iraquí.

El Ministerio saudita de Defensa anunció que interceptó aeronaves no tripuladas dirigidas contra instalaciones petroleras en Riad y la Provincia Oriental.

Posteriormente, las autoridades iraquíes ordenaron investigar la información proporcionada por Arabia Saudita sobre el supuesto lanzamiento de drones desde Iraq.

En un hecho relacionado, el movimiento hutí yemení afirmó haber atacado con drones puntos vinculados al suministro y transporte de petróleo en territorio saudita, sin que Riad emitiera comentarios inmediatos sobre esa declaración.

El grupo había anunciado días antes un «bloqueo marítimo» contra Arabia Saudita y ataques contra buques de ese país en el mar Rojo, en respuesta a lo que calificó de cerco impuesto a las zonas yemeníes bajo su control.

La actividad diplomática tiene lugar después de una escalada de 13 días, iniciada el 11 de julio, durante la cual Estados Unidos atacó objetivos dentro de Irán y Teherán respondió contra instalaciones que identificó como militares estadounidenses en países árabes, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.

Washington y Teherán habían firmado en junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, Trump anunció el 8 de julio el fin del alto el fuego tras ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, cuya responsabilidad Estados Unidos atribuyó a Irán.

Washington exige a Teherán detener los ataques contra embarcaciones y garantizar la libertad de navegación, mientras Irán insiste en regular el tránsito por el estrecho.

La disputa mantiene la preocupación internacional por las posibles consecuencias de una nueva escalada sobre el suministro energético y el comercio mundial.