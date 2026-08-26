Pescaspir nada a contracorriente, pero no renuncia

Las 14 brigadas de pescadores alternan para trabajar en una sola faena de captura. (Foto: Facebook)

Acostumbrados a sacar provecho en estos meses, cuando son escasas las lluvias y los vientos no afectan las labores de captura, los pescadores subordinados a la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescaspir) se sienten atados de manos y pies, no solo por la falta de combustible que impide seguirles con sus embarcaciones el rastro a los peces, sino porque de las 14 abrigadas solo algunas salen de forma alternativa para completar una faena.

Aun así, los hombres de piel curtida se aferran a sus redes para no dejar de enviar a la industria al menos unas pocas toneladas que le permita a la provincia cubrir la demanda del encargo estatal: hospitales, hogares de ancianos, Sistemas de Atención a las Familias y círculos infantiles, entre otros programas.

El resto de esas reducidas entregas se convierte en productos conformados como pescado salado, ahumado y varios surtidos que no requieren de la cocción con el uso del vapor, porque tampoco existe diésel suficiente para echar andar la caldera.

Al decir de Yoandy Rodríguez Panizo, uno de los directivos de Pescaspir que atiende la actividad, al cierre de julio, de un plan acumulado de 2 062 toneladas, solo se capturó el 29.2 por ciento, lo que indica un marcado decrecimiento productivo, a lo que se une la imposibilidad de pescar también, por falta de combustible, en otros embalses.

Igualmente, dijo que, a pesar de estas limitaciones y los bajos niveles de captura, Sancti Spíritus mantiene ofertas con bastante sistematicidad en la red de casillas especializadas. “Estamos comercializando productos conformados que se logran como parte de un encadenamiento con una de las formas de gestión no estatal, además de un nivel de filetes de especies acuícolas, y se ha mantenido estable la venta de pescado de la plataforma, gracias a un intercambio con otra entidad pesquera fuera del territorio, lo cual es muy demandado por la población.

“Nuestros trabajadores están siempre listos para acudir al puesto de labor en el momento y el horario que sea; en el caso de los de la industria, cuando llega la electricidad, y los pescadores hacen todo lo que esté a su alcance para salir hasta con remos a realizar las operaciones de captura”, explicó Rodríguez Panizo.