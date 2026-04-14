En video: Acuicultura espirituana a toda vela
A pesar de las complejidades del actual contexto, la Empresa Pesquera Sancti Spíritus (PESCASPIR) no se cruza de brazos y logra mantenerse entre las de mejores resultados a nivel de país
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