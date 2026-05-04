Aduana en Cuba detecta intento de introducir cápsulas de cocaína ingeridas

La Aduana General de la República mantiene su estrategia de cerrar filas en frontera ante el flagelo de las drogas

Agencia Cubana de Noticias

4 mayo, 2026 - 10:19am

Un pasajero intentaba introducir drogas ingeridas, ocupándose 48 cápsulas con cocaína. (Foto: Aduana de Cuba/Facebook)

La Aduana General de la República detectó recientemente en el Aeropuerto Internacional José Martí un pasajero que intentaba introducir drogas ingeridas, ocupándose 48 cápsulas con cocaína, informó Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la institución.

   Pérez González declaró desde su perfil en la red social X, que la detección fue resultado de un análisis de riesgos realizado por la Aduana y el Órgano Antidrogas, lo cual constituye una fortaleza en el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas.

El funcionario explicó que este modus operandi representa un serio riesgo para la vida de quienes trasladan la sustancia ilícita, y reafirma la política de tolerancia cero de Cuba frente al narcotráfico.

   La Aduana General de la República mantiene su estrategia de cerrar filas en frontera ante el flagelo de las drogas, en cumplimiento de la política estatal de proteger la salud y seguridad de la población.

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