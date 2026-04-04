Aduana frustra nuevo intento de extraer tabacos ilícitamente (+fotos)

La Aduana reafirma que continúa enfrentando los intentos de extraer ilícitamente tabacos de marcas cubanas para su comercialización fuera del territorio nacional

Detectado en frontera nuevo intento de extraer ilícitamente tabacos. (Fotos: Cubadebate)

En su cuenta en la red social X, el Vicejefe Primero de la Aduana General de la República Wiliam Pérez González informó la detección y decomiso en el Aeropuerto Internacional “José Martí” de 1948 tabacos qué intentaban extraer en 4 equipajes de cuatro pasajeros con destino a los EEUU en el Aeropuerto de La Habana.

Teniendo en cuenta las características del hecho se realizó la denuncia ante las autoridades policiales.

La Aduana reafirma que continúa enfrentando los intentos de extraer ilícitamente tabacos de marcas cubanas para su comercialización fuera del territorio nacional incumpliendo las disposiciones normativas establecidas por el Ministerio de la Agricultura.