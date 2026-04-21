Aduana General de la República de Cuba frustra intento de tráfico internacional de drogas

Fueron detectadas19 hojas impregnadas con cannabinoides sintéticos, conocidas como “Químico”, en un envío procedente de Estados Unidos

Cuba mantiene una firme política de tolerancia cero frente al tráfico y consumo de drogas,

La Aduana General de la República frustró un intento de tráfico internacional de drogas al detectar y requisar 19 hojas impregnadas con cannabinoides sintéticos, conocidas como “Químico”, en un envío procedente de Estados Unidos.

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la entidad, informó desde su perfil en la red social X, que el ilícito fue descubierto oculto en una caja de cereales, lo que evidencia el empleo de mercancías incluidas en exenciones arancelarias para intentar burlar los controles aduaneros.

El directivo declaró que Estados Unidos constituye el principal origen de esta droga, la cual impacta de manera significativa en la juventud, razón por la cual se aplican medidas jurídico-penales severas en los casos detectados.

Precisó que gracias a la labor de la Aduana y el Órgano Antidrogas se evitó el consumo de 22 mil 800 dosis, resultado que reafirma la efectividad de las acciones de control en frontera.

Cuba mantiene una firme política de tolerancia cero frente al tráfico y consumo de drogas, como parte de su estrategia nacional de seguridad y salud pública.