Advierte Irán que está preparado para una guerra prolongada

“Abordamos el proceso de negociación con cautela y esperamos su éxito, pero estamos preparados para una guerra prolongada si fracasa”, afirmó el portavoz militar iraní, Mohammad Akrami Nia

Las fuerzas armadas mantienen vigilancia constante, listas para actuar ante cualquier eventualidad. (Foto: PL)

El ejército iraní afirmó este jueves que está preparado para afrontar una guerra prolongada en caso de que fracasen las negociaciones en curso con Estados Unidos, en medio de un escenario regional marcado por tensiones y un frágil alto el fuego.

El portavoz militar iraní, Mohammad Akrami Nia, declaró a la televisión estatal que Teherán obligó a su adversario a aceptar la tregua gracias a su “firme postura”, y subrayó que las conversaciones giran en torno a las condiciones planteadas por Irán.

“Abordamos el proceso de negociación con cautela y esperamos su éxito, pero estamos preparados para una guerra prolongada si fracasa”, afirmó el vocero.

Akrami Nia enfatizó además la desconfianza de su país hacia la contraparte, al señalar que “el enemigo ha demostrado su falta de fiabilidad” tanto en el acuerdo nuclear previo como en rondas anteriores de diálogo.

En ese contexto, aseguró que los preparativos militares iraníes continúan y que las fuerzas armadas mantienen vigilancia constante, listas para actuar ante cualquier eventualidad.

Estas declaraciones se producen tras el anuncio, el miércoles, de un alto el fuego temporal de dos semanas entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán, como paso previo a un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El anuncio tuvo lugar poco antes de expirar el plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había reiterado sus exigencias a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo, bajo la advertencia de graves consecuencias en caso de incumplimiento.