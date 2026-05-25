Estados Unidos ataca objetivos militares en el sur de Irán en “legítima defensa”, según el Pentágono

Estados Unidos lanzó un ataque contra lanzadores de misiles iraníes y buques que supuestamente desplegaban minas. (Foto: INA)

Estados Unidos confirmó este lunes nuevos ataques militares contra objetivos iraníes en el sur de la República Islámica, en una operación que el Pentágono calificó como una acción “defensiva” para proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región.

El vocero del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Tim Hawkins, informó a Fox News que presuntamente las fuerzas estadounidenses atacaron “plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas” para proteger a tropas y aeronaves desplegadas en la región.

Según funcionarios citados por la cadena, dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron destruidas luego de ser detectadas presuntamente colocando minas navales en el estrecho de Ormuz. Además, fuerzas estadounidenses bombardearon una base de misiles tierra-aire en Bandar Abbas que, de acuerdo con Washington, apuntaba contra aviones militares de Estados Unidos.

“Las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”, declaró Hawkins, quien insistió en que la operación “no significa el fin del alto el fuego”.

Fox News reportó también explosiones en zonas cercanas a Sirik y Jask, en las inmediaciones de la principal vía marítima para el comercio petrolero mundial. Un alto funcionario estadounidense afirmó que las acciones militares concluyeron “por ahora”.