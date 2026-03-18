Agradece presidente cubano ayuda solidaria del Convoy Nuestra América

“Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos. La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano. GRACIAS», aseguró Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, dio este miércoles la bienvenida y agradeció a la avanzada del Convoy Nuestra América.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: “La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano. GRACIAS.”

“Ya está en #Cuba una avanzada de los grupos y personas solidarias de muchas partes del mundo, unidos en el #ConvoyNuestraAmérica. Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos. La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano. GRACIAS. #CubaNoEstáSola”.

El contingente, que arribó en la noche de este martes al Aeropuerto Internacional José Martí, forma parte de la sección europea del convoy y está compuesto por representantes de unas 50 organizaciones solidarias, políticas y colectivos sindicales y obreros de 17 países, con presencia además de Marruecos y Argelia por África del Norte.

Rigoberto Zarza, director de Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), detalló que el envío, valorado en unos 500 mil euros, será distribuido en coordinación con las instituciones cubanas en cuatro hospitales de la capital.

La iniciativa fue coordinada por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba de Italia y el llamado de la Internacional Progresista, y logró reunir los aportes de unas 700 personas a título individual y de varios colectivos solidarios europeos.

Zarza valoró esta acción como de gran importancia, no solo por lo que representa materialmente en el momento actual desde el punto de vista médico y humanitario, sino también por la conciencia del momento particularmente complejo que vive el archipiélago en el tema energético, lo cual se expresa también en el envío de sistemas fotovoltaicos.

En los próximos días llegarán a Cuba otros grupos desde diferentes áreas geográficas, con cargas similares destinadas a aliviar las tensiones actuales que provoca el recrudecimiento de la política de máxima asfixia aplicada por el Gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.