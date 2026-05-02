Papa León XIV demandó solidaridad ante el flagelo mundial del hambre

El sumo pontífice reconoció que, pese a un grave problema de la desnutrición mundial, “aún se desperdicia mucha comida en nuestras mesas”

El papa León XIV lamentó que mientras de personas sufren hambre en el mundo, crece cada día el desecho de alimentos, como consecuencia del consumismo y el egoísmo, ante lo cual demandó una mayor solidaridad, señala hoy un reporte.

Una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News destaca que, en el video de las Intenciones de Oración para el mes de mayo del presente año, el sumo pontífice reconoció, con tristeza que, pese a un grave problema de la desnutrición mundial, “aún se desperdicia mucha comida en nuestras mesas”.

El Santo Padre hizo en ese mensaje, con el tema «Por la alimentación para todos», divulgado en el marco de la campaña multimedia “Ora con el Papa”, un llamado a “transformar la lógica del consumo egoísta en una cultura de solidaridad”, con la adopción de “un estilo de vida sobrio y responsable”.

En tal sentido, en ese video, realizado como parte de una iniciativa promovida por la Red Mundial de Oración, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, el Obispo de Roma se refirió a “gestos concretos”, como el desarrollo de campañas de sensibilización, y la distribución efectiva de alimentos a los pobres.

León XIV hizo alusión a cifras que revelan, según dijo “una situación trágica, contradictoria”, y citó el informe 2026 del Programa Mundial de Alimentos, el cual indica que, este año, 318 millones de personas sufren crisis de hambre o situaciones aún más graves.

Por otras partes, los datos sobre desperdicio de alimentos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son alarmantes, pues en el mundo se envían cada año más de mil millones de toneladas de alimentos a los vertederos, añadió.

Ese desperdicio también representa un grave problema climático, al generar entre el 8,0 y el 10,0 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, apuntó el líder de la Iglesia católica.

En la parte final de su video de las Intenciones de Oración para el mes de mayo de este año, el papa León XIV rogó para que se “fomente una mayor sensibilidad hacia los alimentos y hacia quienes carecen de acceso a ellos” en el mundo.