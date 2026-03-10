Agricultores espirituanos recuperan la tracción animal

La tracción animal se usa en muchos lugares en la preparación de las tierras y otras labores. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

Las severas restricciones de combustible y otros recursos en el país obligan a potenciar el uso de la tracción animal en la agricultura espirituana.

La idea es incrementar esta alternativa a mayor escala. Así lo ratifica Juan José Nazco González, delegado de la Agricultura en el territorio: »Hoy tenemos alrededor de 6 000 yuntas de bueyes y la intención es seguir formando para hacer todo lo que podamos con esa variante, no solo para ahorrar, sino porque hay que continuar las atenciones culturales, la preparación de las tierras, la siembra y otras labores».

El delegado refirió que, en mayor o menor medida, todos los municipios utilizan esa modalidad a partir de un programa que contribuye a la formación de las yuntas, con el objetivo de reponer las que van envejeciendo y también ir creando nuevas.

En tal sentido expuso: »Una yunta no se forma de un día para otro. Tenemos un nivel en la masa ganadera que se destina a ese fin y uno de los enemigos que hoy frenan un mayor desarrollo del programa es el hurto y sacrificio de los bueyes, que nos ha golpeado y nos dice que tenemos que buscar estrategias de cómo cuidar mejor la masa para no perderla».

Agregó que, además de las actividades tradicionales para las que se utiliza, en los últimos tiempos la tracción animal también es empleada para transportar productos que luego se comercializan. »Se puede preparar tierras, pero se sabe que los niveles de eficiencia no son muy altos. Hoy en muchos lugares se usa de todos modos en la preparación de las tierras y otras labores».

No obstante, el actual escenario impone un mayor uso porque a la escasez de combustible se une la paralización de una buena parte de la maquinaria por falta de ese componente y de otros recursos necesarios para la reparación

«La maquinaria no está parada totalmente, pero son niveles muy bajos que se priorizan para aquellas actividades que más lo requieran como la cosecha y trabajos en áreas que ya están sembradas», precisó.