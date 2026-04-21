Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus garantiza servicios gracias a la energía fotovoltaica (+fotos)

La instalación de paneles solares en casi todas las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) en la provincia asegura mayor agilidad en la atención al cliente y en los procesos internos del sistema bancario

La dirección del Banco Popular de Ahorro en la provincia tiene instalados más de 100 kilowatts en paneles solares. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

Con la instalación de kits solares fotovoltaicos que generan en total unos 104 kilowatts, el Banco Popular de Ahorro (BPA) en Sancti Spíritus garantiza mayor agilidad en los servicios de casi todas las sucursales de la provincia.

Aunque la baja disponibilidad de efectivo en el sistema bancario continúa siendo de las principales insatisfacciones, la falta de fluido eléctrico atenta también contra el normal funcionamiento de los bancos.

«A veces teníamos disponibilidad de efectivo, pero no contábamos con electricidad en nuestras unidades, además de que se afectan otros servicios y los procesos internos del banco», asegura Maité Hernández Gómez jefa del departamento de Banca Electrónica de la dirección provincial de BPA.

Yamila Acosta Meneses, especialista de Comunicación y Marketing de BPA en la provincia.

«Hay varios procedimientos que se pueden llevar a cabo de manera manual, como depósitos, servicio de caja extra, presentación de documentos para trámites y otros. Sin embargo, la realidad es que si una sucursal no tiene la electricidad para trabajar con nuestros sistemas informáticos ve limitada considerablemente su gestión y ello afecta, como es lógico, a los clientes», concluye Hernández Gómez.

«Aunque se trabaja para completar la instalación de los paneles, todavía tenemos tres de nuestras unidades sin respaldo con este tipo de energía», comenta Yamila Acosta Meneses, especialista de Comunicación y Marketing de BPA en la provincia.

Según la especialista, de las 15 sucursales con que cuenta la entidad en Sancti Spíritus, 10 ya disponen de los kits de paneles solares, dos se encuentran en circuitos protegidos y las tres restantes se mantienen trabajando solo con la energía del Sistema Eléctrico Nacional.

Las unidades del 12 Plantas y la de Máximo Gómez, en la cabecera provincial, así como la de Zaza del Medio en Taguasco son las únicas que quedan pendientes. Tampoco cuentan con paneles las 15 cajas de ahorro, pequeños establecimientos subordinados a las sucursales, que prestan servicio en diferentes puntos de la provincia.

En estos momentos 10 de las 15 sucursales del BPA en Sancti Spíritus cuentan con respaldo de energía solar fotovoltaica. (Foto: Facebook)

La adquisición de esta tecnología supone una inversión considerable para el BPA en la provincia, aunque algunos de los equipos también han sido asignados por el país. Pero, al decir de sus especialistas, constituye una necesidad en tiempos en que los cortes eléctricos se extienden largas horas y la llegada del fluido se torna impredecible.