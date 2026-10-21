Aguas calle abajo (+fotos)

Por cerca de un año, un salidero en la calle Quinta del Oeste, de la ciudad de Sancti Spíritus, ha inundado parte de la acera y en ocasiones hace colapsar el sistema de drenaje

Según los vecinos han contactado varias veces con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado sin tener solución la rotura. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez /Escambray)

En la calle Quinta del Oeste, del barrio de Colón, en la ciudad de Sancti Spíritus, brota el agua de un salidero en plena acera como si fuera un manantial.

La problemática cumple por estos días un año desde que vecinos del lugar advirtieron a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Por cerca de un año una avería mantiene agua potable corriendo calle abajo.

Aunque trabajadores de la entidad se han personado para evaluar la rotura, no hay una solución real.

El propietario de la vivienda número 95 contó a Escambray que las personas del vecindario decidieron romper la acera para buscar el origen de la avería e impedir así que se siguiera deteriorando el vial.

El agua acumulada hace retroceder los vertimientos de la alcantarilla.

Ubicada entre la escuela primaria Federico Engels y el Hospital Pediátrico Provincial, la rotura afecta el acceso del agua a las viviendas.

Al momento de visitar el barrio, el equipo de prensa de este periódico constató que el líquido no llegaba las tuberías domésticas, pero seguía brotando calle abajo.

Los propios funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado han declarado en reiteradas ocasiones lo costoso que resulta el proceso de potabilizar y bombear el agua. Sin embargo, salideros como este provocan que parte de ese gasto se pierda.

La higiene es otro de los puntos preocupantes, pues muy cerca de donde está la avería pasan drenajes de la alcantarilla.

La higiene es otro de los puntos preocupantes, pues muy cerca de donde está la avería pasan drenajes de la alcantarilla.