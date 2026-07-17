Sancti Spíritus y Cabaiguán sin abasto de agua este sábado

El trabajo debe durar aproximadamente 15 horas, por lo que habrá una afectación de servicio el día entero

El suministro de agua en los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán se afectará este sábado debido a una rotura en la conductora principal que abastece ambos territorios, según explica Roberto Nápoles Darias, director provincial de Acueducto y Alcantarillado.

“A raíz de una rotura en la conductora que abastece a los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán, es necesario parar el servicio para poder ejecutar el trabajo de una obra de reparación en la conductora. Debido a que la rotura es grande y puede ser que el efecto sea mayor, no podemos dejar eso para otro momento, por lo tanto es necesario trabajar en horas tempranas”.

Las labores deben durar aproximadamente 15 horas, por lo que va a haber una afectación de servicio el día entero, se debe reiniciar el servicio a partir de las 2 de la mañana de la madrugada del domingo.