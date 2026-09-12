Déficit de combustible obstaculiza el saneamiento de playa Ancón

Las acciones de higienización del balneario actualmente son insuficientes. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/ Facebook)

La fuerza de trabajo está disponible y los medios de transporte también; sin embargo, la falta de combustible impide que la Empresa de Servicios para el Turismo (Emprestur), contratada para realizar esa actividad, realice la limpieza sistemática de playa Ancón.

Lo que antes se cumplía al pie de la letra hoy resulta imposible de mantener: la presencia de sargazos, sobre todo en la orilla, y de residuos sólidos en otras áreas resta prestancia al balneario sureño, distinguido por su belleza natural.

Pedro Oslides Muñoz Iznaga, director de Emprestur, reconoce que, desde muy temprano y sin interrupciones, la brigada responsable de esta labor recorría el litoral de punta a cabo; sin embargo, lamentablemente, no sucede así en estos momentos.

Aclaró, además, las áreas que asume la empresa que dirige para la limpieza y destacó que el incumplimiento de las normas higiénicas por parte de los actores no estatales enclavados allí y de los vacacionistas también daña ese ecosistema.

“Emprestur tiene la responsabilidad de la limpieza de 10 metros desde la duna hasta la playa, y de 30 metros después de esta; pero hay áreas donde se encuentra enclavado un grupo de cuentapropistas que no siempre se preocupa por la recogida de los desechos sólidos generados por su actividad. En reiteradas ocasiones hemos tratado de establecer contratos con ellos para contribuir al saneamiento de su espacio, sin resultados”.

Pedro Oslides Muñoz Iznaga, director de Emprestur, habló de alternativas para contrarrestar la falta de combustible.

“Tenemos la posibilidad de contar con trabajadores que se desempeñan en áreas del hotel Trinidad Península; ellos viajan en bicicleta porque residen en Casilda, no así en Ancón, donde existe un atraso significativo en cuanto a la recogida de sargazos. No obstante, hemos realizado trabajos voluntarios en conjunto con la Oficina del Conservador de la ciudad”.

Dijo que playa Ancón, en Trinidad de Cuba, necesita urgentemente una rehabilitación inmediata; de lo contrario, se corre el riesgo de perderla.

“Para amortiguar la degradación paulatina que sufre, se hace necesario un proyecto de rehabilitación al cual estamos en condiciones de aportar; harían falta, entonces, la asesoría y el financiamiento. Lo cierto es que urge”, concluyó.