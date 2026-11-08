Reconocen aportes de imagenólogos espirituanos en el Día Mundial de la Radiología

A propósito de esta celebración, la presidencia de la Sociedad Cubana de Imagenología destacó la labor de estos profesionales en medio de las condiciones complejas asociadas al bloqueo de los Estados Unidos contra la isla caribeña

El mensaje estuvo dirigido a los participantes en la Jornada Científica YayaboImagen 2026, realizada en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. (Fotos: Arelys García/ Escambray)

“Hoy honramos la ciencia y el arte detrás de cada imagen”, escribió el presidente de la Sociedad Cubana de Imagenología, doctor Pedro Pablo González Rojas, en mensaje a los profesionales espirituanos dedicados a esta especialidad, a propósito de celebrarse este 8 de noviembre el Día Mundial de la Radiología.

En la comunicación, el doctor González Rojas destacó la labor de los hombres y mujeres que desde los inicios de la especialidad en Cuba hasta la actualidad han sido pilares fundamentales del sistema de salud y han sostenido la calidad del diagnóstico en función del cuidado de los pacientes.

En el mensaje, dirigido a los participantes en la Jornada Científica YayaboImagen 2026, realizada en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, el máximo representante de la Sociedad Cubana de Imagenología ponderó el ingenio creador y alta preparación científica con la que se asume el ejercicio diario de esta especialidad en medio de las condiciones complejas impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos a la Salud Pública cubana.

La doctora María de los Ángeles Vázquez Rodríguez (primera a la izquierda), una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus.

En el contexto de la celebración, este domingo el capítulo espirituano de la Sociedad Cubana de Imagenología reconoció a la doctora María de los Ángeles Vázquez Rodríguez —una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus durante 50 años—, cuyo aval comprende dos misiones de colaboración médica: la primera en Angola (1979-1982) y la segunda en Venezuela (2005-2010). Fundadora de la docencia en la especialidad de Imagenología en la provincia, profesora auxiliar y consultante, la doctora Vázquez Rodríguez ostenta la distinción Por la Educación Cubana.

Los imagenológos espirituanos sostienen la calidad del diagnóstico en función del cuidado de los pacientes.

Cada 8 de noviembre el sector sanitario celebra el Día Mundial de la Radiología en homenaje al ingeniero alemán Wilhelm Röentgen, quien descubrió ese día, pero de 1895, los rayos X, innovación merecedora del Premio Nobel de Física en 1901, la cual revolucionó el diagnóstico de diversas afecciones.